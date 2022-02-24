Минобороны: пограничная служба Украины не оказывает сопротивления российским подразделениям

Военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям, сообщили в Минобороны России.



Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Из строя выведена военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины, сообщили в министерстве.

Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.

Официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин сообщил, что на всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) идут бои. Народная милиция ЛНР заявила, что начала артиллерийскую подготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории. Заявляется, что огонь ведется только по военным объектам и ничего не представляет угрозы мирному населению.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вводе на Украине военного положения. Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Америка уже начала подготовку международной помощи. Также Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации».

Московская биржа в четверг утром объявила о закрытии торгов на всех рынках. Рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ. Индекс Мосбиржи обвалился на 11%.

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине приостановлена работа 12 аэропортов на юге России.

Маргарита Головатенко