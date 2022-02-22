Президент США заявил, что санкции против России коснутся ее суверенного долга и российских элит

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Президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против России на фоне признания с ее стороны ДНР и ЛНР. По его словам, они коснутся суверенного долга РФ и российских элит.

Уже сегодня США введут санкции в отношении ВЭБ. С завтрашнего дня ограничения распространятся на российскую элиту. Кроме того, США намерены сотрудничать с ФРГ, чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2».

В своем выступлении американский лидер признал, что новые санкции против России скажутся на экономике США.

СМИ сообщали, что США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам, если она «продолжит наступление на Украину». В частности, предполагалось, что это коснется коммерческой электроники и компьютеров вплоть до полупроводников и деталей самолетов.

Санкции в отношении России после признания ею Донецкой и Луганской народных республик начали вводить и другие государства. Так, Великобритания вводит их против пяти российских банков, братьев Ротенбергов и предпринимателя Геннадия Тимченко. Евросоюз включил в черный список более 350 депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР.

