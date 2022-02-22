Евросоюз включил в черный список более 350 российских депутатов, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР

Евросоюз включил в черный список более 350 депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



Кроме того, в черный список Евросоюза попали 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе.

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Также Боррель поддержал решение Германии об отмене сертификации «Северного потока — 2". Он отметил, что ЕС продолжит прилагать дипломатические усилия, чтобы «вернуть Россию за стол переговоров», передает ТАСС.

Сегодня Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. Помимо этого, санкции со стороны Лондона коснутся братьев Ротенбергов и предпринимателя Геннадия Тимченко. Таков ответ Лондона на признание Россией ДНР и ЛНР.



Диана Жиленкова