СМИ: США могут лишить Россию ряда американских товаров

США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам. Такой исход возможен в том случае, если РФ «продолжит наступление на Украину».



По данным агентства Reuters, администрация президента США Джо Байдена может ограничить доступ РФ к широкому кругу низко- и высокотехнологичных товаров. Речь идет о коммерческой электронике и компьютерах вплоть до полупроводников и деталей самолетов, передает «РИА Новости».

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Также сегодня Евросоюз добавил в черный список более 350 депутатов Госдумы РФ, которые проголосовали за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, в черном списке оказались банки и организации, финансирующие российские операции в Донбассе.



Диана Жиленкова