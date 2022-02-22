Шольц анонсировал прекращение сертификации «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Необходимое указание уже дано Минэкономики ФРГ.

Шольц поручил ведомству направить обращение к немецкому регулятору. Это необходимый шаг для отмены сертификации оператора газопровода, пишет RT.

По данным еженедельного журнала Германии Der Spiegel, Минэкономики ФРГ уже остановило сертификацию «Северного потока — 2». Причина — эскалация конфликта на Украине.

Решение принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.



Фото: nord-stream2.com

В конце прошлого месяца глава регулятора ФРГ Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» вряд ли будет принято до конца июня 2022 года. На тот момент там ожидали получения всех документов, требуемых для изучения заявки.

