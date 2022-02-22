Великобритания вводит санкции против братьев Ротенбергов, Тимченко и пяти российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Кроме того, санкции со стороны Лондона коснутся братьев Ротенбергов и предпринимателя Геннадия Тимченко. Им запретят въезд в Великобританию и заморозят их активы, пишет «РИА Новости».

Так Лондон отреагировал на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В Великобритании считают, что на территории ДНР и ЛНР присутствуют российские военные. Это расценивается властями страны как «вторжение».

В январе газета The Times со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщила, что Великобритания в случае вторжения России на Украину введет санкции, которые коснутся физических и юридических лиц, обладающих «стратегической значимостью» для РФ. Кроме того, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщала, что в соответствии с проектом санкций собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована.

