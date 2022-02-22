Оперштаб Татарстана по размещению жителей ДНР и ЛНР обсудил возможность создания условий для детей

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин провёл заседание оперштаба, который координирует деятельность по временному размещению жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В республику ожидается прибытие 1 тысячи человек. Минздрав уже доложил о готовности к дежурству шести бригад скорой помощи. На станции, куда прибудет поезд, организуют термометрия.

Фото: пресс-служба президента РТ

Минтранс подготовил автобусы для организованного выезда в места временного размещения. По дороге всех беженцев обеспечат питанием.

Отдельно на заседании оперштаба обсудили организацию необходимых условий для детей. Среди эвакуированных много несовершеннолетних, поэтому нужно обеспечить соответствующим питанием, в том числе смесями, средствами личной гигиены.

Определены 6 пунктов временного размещения: санатории «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостиница «Кварт», Камаз-жилбыт.

В пунктах приема готовы организовать горячее питание вне зависимости от времени прибытия людей.



Оперштаб в Татарстане сформировали вчера. В него вошли: представители Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства труда, занятости и социальной защиты, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства образования и науки, Министерства молодежи, уполномоченные по правам человека и ребенка и так далее. Подробнее о том, какую помощь готов оказать Татарстан беженцам из ДНР и ЛНР — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина