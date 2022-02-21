Правительство Татарстана сформировало оперштаб по размещению жителей ДНР И ЛНР

Санатории готовы для принятия беженцев

В правительстве Татарстана сформировали оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев. Его возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Сегодня в Кабмине прошло первое заседание штаба. В него вошли: представители Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства труда, занятости и социальной защиты, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства образования и науки, Министерства молодежи, уполномоченные по правам человека и ребенка и так далее.

На заседании сообщили о готовности принять 1000 человек, прибывших из ДНР и ЛНР. Для их размещения определили санатории «Санта», «Жемчужина», «Ливадия», «Васильевский». Они полностью готовы.

Поезд с беженцами прибудет в Татарстан в ближайшие часы. По прибытии в Казань людей автобусами отправят в места временного проживания. Их обеспечат горячим питанием, в случае необходимости — окажут медицинскую помощь.

Фото: govvrn.ru

Среди прибывающих много детей и женщин, поэтому на заседании штаба поручили активно включиться в работу профильным министерствам и ведомствам для оказания необходимой помощи.

По ситуации штаб в оперативном порядке информирует президента Татарстана Рустама Минниханова. Очередное заседание запланировано на завтра, 22 февраля.



Гуманитарная помощь и размещение дома у неравнодушных казанцев

Сегодня в Татарстане начали собирать гуманитарную помощь для беженцев, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также в республике планируется создать штаб по оказанию правовой помощи беженцам. Все подробности — в материале «Реального времени».



О готовности помочь жителям ДНР и ЛНР власти Татарстана заявляли еще в субботу. Президент республики Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос оказания помощи эвакуированным: организовать пункты временного размещения, обеспечения питанием, в случае необходимости — оказать медицинскую помощь.



По данным на сегодняшнее утро, российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ряд российских регионов в связи с этим вводят режим ЧС. Правительство РФ сегодня выделило 5 миллиардов рублей для предоставления финансовой помощи властям Ростовской области на выплаты 10 тысяч рублей эвакуируемым в регион жителям Донбасса.



Для размещения беженцев определили санатории «Санта», «Жемчужина», «Ливадия», «Васильевский». Фото sanatorinfo.ru

Также в России запустили проект, посредством которого неравнодушные жители могут пригласить беженцев из Луганской и Донецкой народных республик для размещения в своем доме, — «Карта помощи». Принять участие в нем могут и татарстанцы. В Казани уже появились три таких предложения.



Эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась в минувшую пятницу. Власти самопровозглашенных республик заявили о грядущем наступлении украинских войск.

Татьяна Леухина