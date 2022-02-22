Лавров: Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР

Россия гарантирует безопасность Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Вчера в ходе телеобращения президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

Сегодня парламенты двух республик приняли законы о ратификации этих документов. Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул, что пока о размещении военных баз в ЛНР и ДНР речи нет, однако Россия может это сделать при необходимости.

Татьяна Леухина