Челнинский приют для бездомных готов помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Волонтеры общественной организации «Приют человека» в Набережных Челнах выразили готовность помочь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил один из его основателей Рустам Гатин.



В приюте на безвозмездной основе могут предоставить вынужденным беженцам горячее питание, одежду, консультации социальных работников, психолога и юриста, а еще помочь в трудоустройстве.

Рустам Гатин пояснил Chelny-biz.ru, что кормить людей готовы в субботу, воскресенье и понедельник.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ожидают около 1000 беженцев. Где-то 100 из них примет Зеленодольский район. Накануне правительство РТ сформировало оперштаб по размещению жителей ДНР И ЛНР. Также в республике начали собирать гуманитарную помощь для беженцев. Кроме того, жители Татарстана могут принять участие в проекте «Карта помощи» — пригласить беженцев из Луганской и Донецкой народных республик на размещение в своем доме.

Медицинские службы Татарстана готовы принимать вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. По прибытии переселенцев встретят бригады скорой помощи, и будут проведены экспресс-тесты на коронавирус. В санаториях республики, где они разместятся, будет организовано круглосуточное дежурство врачей. Экстренную медпомощь, в случае необходимости, окажут такие учреждения, как РКБ, ДРКБ, МКДЦ, казанская больница №7, БСМП Набережных Челнов и другие.

Кроме того, в Татарстане есть в наличии достаточный запас вакцин от COVID-19 для проведения вакцинации и ревакцинации, если потребуется.

Маргарита Головатенко