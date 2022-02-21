Зеленодольский район Татарстана примет беженцев из ДНР и ЛНР

В Зеленодольском районе Татарстана готовы разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Для них подготовят отдельный корпус в санатории «Васильевский».

Всего Зеленодольский район планирует принять около 100 беженцев, сообщил его глава Михаил Афанасьев. Он поручил подготовиться к их размещению.

Всего в Татарстан прибудет порядка тысячи жителей ДНР и ЛНР. Поезд из Таганрога до Казани выезжает сегодня, сообщает пресс-служба Зеленодольского района. Кроме санатория «Васильевский», беженцев примут «Ливадия» и «Жемчужина».

18 февраля главы ЛНР и ДНР объявили о массовом централизованном выезде жителей республик в Россию, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс.



Вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР продолжают расселять в городах России. По данным МЧС, в 43 регионах подготовлено почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР на более чем 54 тысячи мест. Всего на территории четырех субъектов в ПВР размещено около 10 тысяч человек, в том числе более 4,5 тысячи детей.



По состоянию на утро понедельника, 21 февраля, российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.