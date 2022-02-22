Медицинские службы Татарстана готовы принимать беженцев из ДНР и ЛНР

В Татарстане медицинские службы готовы принимать вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Министр здравоохранения РТ Марат Садыков лично осуществляет контроль за организацией оказания медпомощи беженцам.

По прибытии переселенцев встретят бригады скорой помощи, будут проведены экспресс-тесты на коронавирус. В санаториях республики, где они разместятся, будет организовано круглосуточное дежурство врачей. Экстренную медпомощь в случае необходимости окажут такие учреждения, как РКБ, ДРКБ, МКДЦ, казанская больница №7, БСМП Набережных Челнов и другие.

Кроме того, в Татарстане есть в наличии достаточный запас вакцин от COVID-19 для проведения вакцинации и ревакцинации, если потребуется. Их будут проводить централизованно в местах проживания. Педиатрические службы также готовятся к оказанию медпомощи прибывающим детям в усиленном режиме.

Фото: govvrn.ru

В Татарстане ожидают около 1 000 беженцев. Где-то 100 из них примет Зеленодольский район. Накануне правительство РТ сформировало оперштаб по размещению жителей ДНР И ЛНР. Также в республике начали собирать гуманитарную помощь для беженцев. Кроме того, жители Татарстана могут принять участие в проекте «Карта помощи» — пригласить беженцев из Луганской и Донецкой народных республик на размещение в своем доме.





Дарья Акимова