В Татарстане начался сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР — их прибудет около тысячи

В Татарстане начали собирать гуманитарную помощь для беженцев, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Еще на базе региональной общественной приемной планируется создать штаб по оказанию правовой помощи беженцам.



— Мы направили порядка 20 писем предприятиям разного профиля. У кого-то просим бытовую химию, у кого-то — холодильники, морозильники, где-то — кондитерские изделия, где-то — туалетную бумагу, постельное белье, средства индивидуальной защиты и др., — дал комментарий руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

В ближайшее время планируется принять решение и о сборе денег для оказания помощи беженцам. На средства планируют закупить вещи, которые есть в перечне необходимых, но их не предоставили. Первую очередь гуманитарного груза планируется отправить в начале следующей недели.



Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пообещала «Реальному времени» предоставить актуальную информацию о доставке беженцев с Донбасса в республику сразу, как она появится.

Жителей Донецка и Луганска разместят в санаториях «Васильевский», «Ливадия», «Жемчужина». Фото tatkurort.ru

Как сообщили в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана, поезд из Таганрога до Казани выезжает сегодня. Всего в Татарстан прибудут около тысячи жителей Донецка и Луганска. Их разместят в санаториях «Васильевский», «Ливадия», «Жемчужина».

— В санатории «Васильевский» будет подготовлен отдельный корпус, всего мы ждем порядка 100 беженцев. Коллеги, прошу максимально отработать на своем уровне, — сообщил на аппаратном совещании глава района Михаил Афанасьев.

Вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР продолжают расселять в городах России. По данным МЧС, в 43 регионах подготовлено почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР на более чем 54 тысячи мест. Всего на территории четырех субъектов в ПВР размещено около 10 тысяч человек, в том числе более 4,5 тысячи детей.

Сегодня правительство России выделило 5 миллиардов рублей для предоставления финансовой помощи властям Ростовской области на выплаты 10 тысяч рублей эвакуируемым в регион жителям Донбасса.

По состоянию на утро понедельника, 21 февраля, российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Маргарита Головатенко