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Татарстанцы могут пригласить к себе домой беженцев из ДНР и ЛНР

14:52, 21.02.2022
Татарстанцы могут пригласить к себе домой беженцев из ДНР и ЛНР
Фото: govvrn.ru

Жители Татарстана могут принять участие в проекте RT «Карта помощи» — пригласить беженцев из Луганской и Донецкой народных республик на размещение в своем доме. В Казани можно найти уже минимум три таких «объявления».

Для участия необходимо авторизоваться на сайте проекта «Карта помощи», отметить свою геолокацию. Также надо указать количество свободных мест для размещения и контактные данные для связи.

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Напомним, Татарстан ожидает примерно 1000 беженцев. Около 100 из них примет Зеленодольский район. Поезд из Таганрога до Казани выезжает сегодня.

18 февраля главы ЛНР и ДНР объявили о массовом централизованном выезде жителей республик в Россию, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс.

По состоянию на утро понедельника, 21 февраля, российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

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