Главное о коронавирусе на 22 февраля: пандемия может закончиться в 2022 году, пик «омикрона» в России пройден

Фото: Ринат Назметдинов

Перевозчики Татарстана получат 85,5 млн рублей на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов

За сутки зарегистрирован 2 951 случай заражения коронавирусом. Всего на 22 февраля общее количество инфицированных в РТ достигло 100 695 человек. Выздоровели за весь период 65 459 человек, в том числе 3 280 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 699 человек, за последние сутки — пятеро. Госпитализировали 349 человек.

В Казани кондукторы электротранспорта Казани продолжают контролировать соблюдение масочного режима, несмотря на отмену QR-кодов. Пассажирам напомнили, что находиться в салоне транспорта и на станции метро без маски все еще запрещено. Подвижной состав в течение всего дня и вечером обрабатывают дезинфицирующими средствами. В метрополитене дважды в день обрабатываются турникеты, терминалы, поручни и двери. Ночью дезинфекцию проводит уже клининговая компания. В кассовых залах метрополитена для соблюдения дистанции на полу размещены интервальные линии в 1,5 метра, на каждой станции есть дозаторы с дезинфицирующим средством для рук.

В пресс-службе Миндортранса РТ сообщили, что перевозчики Татарстана получат 85,5 млн рублей на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте республики. Денежные средства за ноябрь и декабрь 2021 года будут выделены из бюджета республики. Их перечислят по мере предоставления исполкомами муниципальных образований подписанных соглашений и заявок с перевозчиками. Затем муниципалитеты переведут им деньги в виде субсидий. Сейчас Миндортранс ведет работу по заключению соглашений о предоставлении перевозчикам финансирования с исполкомами. В настоящее время 13 муниципалитетов из 38 предоставили ведомству подписанные документы.

Фото: Максим Платонов

Система здравоохранения Татарстана подготовлена к оказанию всей необходимой медицинской помощи беженцам из ДНР и ЛНР. По прибытии граждан будут встречать бригады скорой помощи, также организовано экспресс-тестирование на коронавирус. В республике имеется необходимый запас вакцин для прибывающих граждан, а все процедуры будут проводиться в местах проживания. В случае подтверждения заболевания COVID-19 граждане будут госпитализированы в развернутые в городах ВИГи. Контроль за организацией оказания медицинской помощи осуществляет лично министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Уже более 40 тысяч россиян оформили сертификаты по результатам теста на антитела

За последние сутки в России выявили 135 172 новых случая коронавируса, выздоровели 164 293 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 15 657 928 человек, а выздоровевших — до 12 657 025 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 796 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 347 031 человек.



За последние сутки проведено 346 тысяч тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 273,8 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году. По ее словам, существует вероятность того, что после волны омикрон-штамма коронавируса в мире не будет больших всплесков заражений. Но это не означает, что вирус полностью уйдет из жизни человечества. Она также добавила, что предположения об искусственном создании «омикрона» для преодоления пандемии не обоснованы конкретными данными.

Вирусолог Петр Чумаков прокомментировал сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вероятном окончании пандемии коронавируса до конца этого года. По его словам, пандемия может закончится, так как из-за волны «омикрона» все, кто мог заразиться, заразились либо бессимптомно перенесли эту инфекцию, вследствие чего возникла мощная иммунная прослойка. По мнению эксперта, заболевание COVID-19 будет протекать намного легче и приблизится к состоянию обычной сезонной простуды.

Фото: lentachel.ru

В пресс-службе Минцифры России сообщили, что более 40 тысяч человек оформили сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 за несколько часов работы нового сервиса на «Госуслугах». Оформить его можно будет только один раз. Для оформления документа принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь ранее не получал сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации. Перед сдачей анализов необходимо убедиться, передает ли выбранная лаборатория данные на «Госуслуги».

Врач-терапевт Ирина Губанова заявила, что лечить последствия коронавируса нужно сразу, а обращаться к врачу стоит даже после легкого течения заболевания. По ее словам, обследование занимает 1–3 дня, но поможет избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и эмболий при постковидном синдроме, а также узнать о возможных рисках. Она рекомендует переболевшим COVID-19 немедленно обращаться к врачу, если пульс ускоряется на 20 или более ударов в минуту, когда человек встает из положения сидя или лежа. Также если при нормальном артериальном давлении кружится голова, быстро снижается зрение, появляется слабость или боль в мышцах.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал, что данные официальной статистики заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о том, что пик волны омикрон-штамма коронавируса, вероятно, пройден. По его словам, положительная динамика по заболеваемости COVID-19 наблюдается в крупных регионах, среди которых есть и Москва. Также есть предположение, что коллективный иммунитет подрастет до значимых уровней из-за высокой заболеваемости, которая отмечалась последние два месяца.

Фото: smotrim.ru

Он также допустил достижение коллективного иммунитета от COVID-19 в России. По его словам, та ситуация, которая происходила в поликлиниках в первичном звене, указывает на то, что довольно серьезный пласт населения страны переболел за январь — февраль.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что перенесшим коронавирус желательно на несколько месяцев отказаться от дальних перелетов и отдыха в жарких странах в связи с тем, что это быть может представлять опасность для жизни. По его словам, это связано с тем, что у 80% перенёсших коронавирус, даже в легкой форме, довольно длительное время сохраняется постковидный синдром, сопровождаемый хроническим аутоиммунным воспалением в различных органах и повышенной свертываемостью крови.

Он также сообщил, что большинство пациентов легко переносят коронавирусную инфекцию при заражении омикрон-штаммом, однако после заболевания этим вариантом тоже бывают осложнения. По словам специалиста, как и любой другой штамм COVID-19, омикрон вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов. Болибок подчеркнул, что после выздоровления от COVID-19, протекавшего в легкой форме, могут развиться «достаточно серьезные нарушения свертывающей системы крови».

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил, что все поликлиники региона возобновили работу в плановом режиме. По его словам, открыта самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляются профилактические осмотры и диспансеризация населения, а также работа всех профилей дневных стационаров. Также он отметил, что менее чем за месяц в регионе врачи дистанционно оформили 35 тыс. больничных.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, отменив требование предъявлять QR-коды при заселении в гостиницы. В сообщении говорится о том, что исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня в регионе отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы или другие места коллективного пребывания. Среди действующих ограничений — масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет на проведение банкетов и развлекательных мероприятий в заведениях общепита.

Фото: gubernator.tularegion.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется и что Смольный заинтересован в снятии ограничений, вызванных эпидемией. По его словам, тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе уже наметился и пятая волна коронавируса постепенно отступает. Так, с 21 февраля в медучреждениях вновь оказывается плановая помощь, начались профосмотры, можно пройти диспансеризацию. В магазины, кафе и учреждения культуры теперь пускают не только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании, но и по сертификату, подтверждающему наличие антител.

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский сообщил, что при текущих темпах заболеваемости коронавирусом и заполняемости больничных коек говорить об отмене QR-кодов в городе преждевременно. По его словам, снятие и ввод QR-кодов — это выводы, которые делаются на основании большой совокупности факторов.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что плановую медицинскую помощь взрослым, временно приостановленную в регионе в конце января из-за волны омикрон-штамма, возобновят с 24 февраля в медицинских стационарах. С 28 февраля заработают в плановом режиме и амбулатории. Глава региона призвал жителей прививаться от коронавируса, так как это «единственный способ избежать тяжелого течения болезни или вообще избежать болезни». Первым компонентом уже привито 629 тыс. человек. Вакцинация продолжается.

Заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов заявил, что правительство региона подготовило предложения по снятию некоторых коронавирусных ограничений. По его словам, их могут отменить в марте в случае согласования предложений с Роспотребнадзором. Предлагается выходить из ограничений плавно. Предложено разрешить допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, SPA-салоны, массажные салоны, солярии, бани, отели, сауны без предъявления действующих QR-кодов. Строго при соблюдении масочного режима и контроля температуры. Работодателям разрешить самостоятельно определять долю штатной численности работников, которые находятся на дистанционном режиме.

Фото: Михаил Периков / ksonline.ru

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что с появлением омикрон-штамма коронавируса среди пациентов участились случаи ушной инфекции. По его словам, до этого среди ранних симптомов омикрона были боли в горле и заложенность носа. Однако теперь у заболевших начинает закладывать уши. Специалист отметил, что сначала этот симптом появился у медиков, а после обнаружился у пациентов. Зайцев объяснил, что при заражении омикроном начинает болеть голова, после чего возникает заложенность носа, а воспаление проходит в носоглотку. Через три-четыре дня после заражения появляется заложенность уха.

Профессора вирусологии Александр Чепурнов заявил, что при коронавирусе, гриппе и ОРВИ у больных наблюдаются достаточно близкие клинические проявления болезни. Для того чтобы отличить заболевания, необходимо провести диагностику. По его словам, только дифференциальная диагностика, связанная с лабораторными методами, даст уверенность, что это такое, но и это не решит всех проблем так как время может быть упущено, а ПЦР-тест окажется положительным.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, сообщила иммунитет, полученный после коронавирусной инфекции, не дает гарантии от повторного заболевания. По ее словам, имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенного заболевания необходима в период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации.

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что запах гари, на который жалуются переболевшие коронавирусной инфекцией, связан с поражением слизистой оболочки носа. По его словам, поражаются не нейроны, а поддерживающие эпителии слизистой оболочки носа и мы проходим через аносмию или паросмию (искаженное восприятие ароматов), когда человек чувствует не только запах гари, но и всякой гадости. Это объясняется длительным восстановлением поддерживающего эпителия, так как легче и быстрее всего это происходит в областях, ответственных за восприятие именно неприятных запахов.

Врачи Республиканской детской клинической больницы Удмуртии спасли заболевшего COVID-19 младенца с двусторонним поражением легких. У маленького пациента диагностировали 40% поражения легких. По словам главврача РДКБ Павла Пупкова, ребенок попал в больницу на 25-е сутки после рождения с положительным анализом на коронавирус. Состояние малыша оценили как тяжелое, за ним выехала бригада реанимационно-консультативного центра РДКБ и перевезла в Ижевск. Ребенка уже перевели в отделение неонатологии, где он находится вместе с мамой. Маленькому пациенту предстоит пройти курс дальнейшего лечения и реабилитации.

Фото: vk.com/a.brechalov

Российские ученые вывели особых лабораторных мышей, благодаря которым ускорится изучение коронавируса, разработка вакцин и лекарств против COVID-19. Однако обычные мыши весьма стойки к этому вирусу, так как в их организме отсутствует рецептор hACE2, через который он проникает в клетку человека. Сообщается, что этот белок присутствует в тканях легких, кишечника, сердца, почек, других органов человека, именно он является «вратами» входа коронавируса в клетку. У мышей есть похожий фермент, mACE2, но через него COVID-19 проникает в клетку с огромным трудом. Поэтому в качестве лабораторных животных приходится использовать сирийских хомячков, хорьков и обезьян — у них этот рецептор похож на человеческий. Проблема в том, что это не типичные для научных исследований животные, они намного дороже и их сложно содержать.

Директор НМИЦ эндокринологии министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева сообщила, что при коронавирусе риск смерти пациента, страдающего ожирением, возрастает на 15–20%. По словам врача, на сегодняшний день более 15% населения Земли страдают избыточным весом. «К 2030 году, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения, количество пациентов с ожирением может достичь 40%», — подчеркнула она. Она добавила, что за последние 40 лет количество случаев ожирения среди взрослого населения в мире выросло практически в три раза.

Экологическая катастрофа из-за масок

В мире коронавирусом нового типа на 9.21 (мск) заразились 425 944 300 человек, 5 890 840 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 529 099). На второй строчке — Индия (42 851 929), на третьей — Бразилия (28 258 458), на четвертой — Франция (22 466 076), на пятой — Великобритания (18 785 333).



Больше всего смертей зафиксировано в США (935 990). За ними следуют Бразилия (644 918), Индия (512 344), Россия (339 319, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (315 688).

С сегодняшнего дня въезд в Австрию разрешается не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном коронавирусе, но и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Это правило будет распространяться на приезжих из всех стран, в том числе из России. Соответствующее официальное постановление австрийского Минздрава.

Фото: atorus.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия с 24 февраля отменяет обязательное требование соблюдать самоизоляцию при COVID-19. По его словам, такая стратегия касается того, как будет устроена жизнь в Англии. В стране в конце января было отменено обязательное требование к заведениям использовать COVID-сертификаты для входа в помещения, масочный режим и требование удаленной работы.

Власти Словении отменили большую часть действующих в стране коронавирусных ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно новым правилам, все путешественники, прибывающие в страну, освобождаются от предоставления справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования, кроме того, отменяется карантин по прибытии. В правительстве напомнили, что, поскольку риск заражения COVID-19 все еще присутствует, туристам необходимо при планировании поездки контролировать эпидемиологическую ситуацию на предполагаемом маршруте и учитывать решения местных властей.

Но в то же время власти Словении не стали отменять требование об обязательном ношении масок в общественных местах и школах. Отмечается, что ношение масок остается обязательным при посещении всех общественных мест, расположенных в закрытых помещениях, а также там, где невозможно гарантировать соблюдение социальной дистанции между людьми. По-прежнему будет действовать ограничение на максимально разрешенное количество посетителей культурных мероприятий, за исключением ночных клубов.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что правительство страны не планирует продлевать коронавирусные ограничения и рассматривает возможность как можно быстрее открыть границы для иностранных туристов. В частности, речь идет о возможной отмене продления сроков чрезвычайного положения в стране, действующем с начала пандемии, после 31 марта. По словам Драги, в настоящее время разрабатывается целый комплекс мероприятий по постепенному смягчению ограничений в Италии и открытию государства для путешественников. Так, подчеркивается необходимость «не отставать от конкурирующих стран, таких как Франция и Испания, которые уже установили сроки отмены ограничений».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация труда (МОТ) призвали страны улучшить охрану труда медицинских работников с учетом уроков пандемии коронавируса. В опубликованном в Женеве руководстве на эту тему они рекомендовали разработать программы действий в данной области как на национальном уровне, так и в медицинских учреждениях. В документе говорится, что такие программы должны учитывать все риски, связанные с трудовой деятельностью. Важная роль в решении этой задачи принадлежит, считают они, правительствам, работодателям, работникам и службам охраны труда. ВОЗ и МОТ подчеркнули необходимость инвестировать в эту сферу, вести мониторинг и заниматься подготовкой кадров.

Фото: facebook.com/WHOEurope

Пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии (EVA) сообщила, что недавно открытые «неандертальские» вариации генов иммунной системы, повышающие риск заражения коронавирусом, заметно снижают шансы на проникновение ВИЧ в организм их носителей. По их словам, эти вариации генов встречаются в генофонде человечества столь часто, что этот факт заставил задуматься о том, не несут ли они какую-то пользу. Проанализировав геномную базу данных UK BioBank было обнаружено, что носители «неандертальских» генов примерно на 27% реже заражаются ВИЧ.

Британские ученые заявили, что одноразовые маски, сделанные из пластика, стали экологической катастрофой после начала пандемии коронавируса в 2020 году. Профессор химической инженерии в Университете Суонси в Уэльсе Сарпер Сарп в ходе исследования выяснил, что одноразовые маски, попадая в воду и начиная разлагаться там, выделяют как микро-, так и наночастицы пластика и тяжелых металлов: свинца, кадмия, меди и даже мышьяка. Сарп подчеркнул, что был поражен результатом своих исследований, а ученые назвали воздействие этих веществ на организм человека токсичной бомбой замедленного действия.

Власти Сингапура упростили правила въезда из-за рубежа, сократив карантин до семи суток, а также частично отменив ПЦР-тесты для ряда категорий путешественников. Начиная с 22 февраля страны и территории в зависимости от эпидемиологической ситуации будут распределены на три категории: направления с очень низким риском распространения коронавируса, государства, попадающие в категорию для бескарантинных путешествий, и все остальные страны. Прибывающим из этих регионов нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за двое суток до пересечения границы, в течение суток после прибытия сдать экспресс-тест в специальных медпунктах.

Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, «Спутник М» адаптирован НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи специально для подростков.

Участники акции протеста в столице Новой Зеландии Веллингтоне вступили в противостояние с полицией. Акция противников санитарных ограничений и обязательной вакцинации от коронавируса продолжается в новозеландской столице уже две недели. Ее участники, организовавшие палаточный лагерь на площади перед национальным парламентом, вступили в противостояние с полицией, когда стражи порядка попытались оттеснить их с улиц. В полиции сообщили, что двое протестующих были арестованы за препятствование работе правоохранителей, еще один — за опасное вождение.

Максим Кокунин