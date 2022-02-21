Несмотря на отмену QR-кодов, в транспорте Казани продолжают контролировать масочный режим

Фото: Метроэлектротранс Казани

В Казани кондукторы электротранспорта Казани продолжают контролировать соблюдение масочного режима, несмотря на отмену QR-кодов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



Пассажирам напомнили, что находиться в салоне транспорта и на станции метро без маски все еще запрещено.

Подвижный состав в течение всего дня и вечером обрабатывают дезинфицирующими средствами. В метрополитене дважды в день обрабатываются турникеты, терминалы, поручни и двери. Ночью дезинфекцию проводит уже клининговая компания.

В кассовых залах метрополитена для соблюдения дистанции на полу размещены интервальные линии в 1,5 метра, на каждой станции есть дозаторы с дезинфицирующим средством для рук.

Фото: realnoevremya.ru

QR-коды отменили в Татарстане в пятницу, 18 февраля. С понедельника татарстанцам не надо предъявлять QR-коды для проезда в общественном транспорте. Там они действовали с 22 ноября 2021 года.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев также подчеркивал, что, несмотря на отмену QR-кодов в Татарстане, ограничительные меры продолжают сохраняться. Он подчеркнул важность таких антиковидных мер, как проверка детей на признаки ОРВИ в школах и детских садах, использование масок, ограничение социальной дистанции, соблюдение требований по рассадке и наполняемости, а еще ограничение на проведение массовых мероприятий.

Маргарита Головатенко