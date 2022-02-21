Представитель ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году

Фото: Максим Платонов

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, существует вероятность того, что после волны омикрон-штамма коронавируса в мире не будет больших всплесков заражений. Но это не означает, что вирус полностью уйдет из жизни человечества.

Она также добавила, что предположения об искусственном создании «омикрона» для преодоления пандемии не обоснованы конкретными данными.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце прошлого месяца директор Центра глобальной вирусологической сети, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков сообщил, что вспышка «омикрона» может стать последней волной пандемии. Следующие волны будут, но уже не пандемическими, а коронавирус станет еще одним простудным вирусом. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин