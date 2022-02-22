Более 40 тысяч человек оформили сертификаты по результатам теста на антитела

Более 40 тысяч человек оформили сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 за несколько часов работы нового сервиса на «Госуслугах». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Для получения сертификата нужно сдать анализ на антитела (иммуноглобулины G) в одной из аккредитованных лабораторий. Документ формируется на основе положительных результатов с любым уровнем антител. Он появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

COVID-сертификаты по результатам теста на антитела начали выдавать в понедельник, 21 февраля.

Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов на прошлой неделе подробно рассказывал, как оформить сертификат переболевшего COVID-19. «Реальное время» ответило на все вопросы, связанные с получением QR-кода.



Татьяна Леухина