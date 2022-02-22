На разработку документации по засыпке Казанки у «Чаши» потратят 25 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан выделит 25 млн рублей на разработку инженерных изысканий к разрабатываемому проекту засыпки Казанки под Соборную мечеть, такой тендер есть на сайте госзакупок.



В стоимость также входит оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Подать заявку можно до 28 февраля, подрядчика определят 2 марта.

Общая площадь искусственных земельных участков составит более 14 га. Проект хотят выполнить в два этапа. На первом этапе засыпят правый берег площадью 9,8 га, на втором — еще 4,3 га.

Источник: документация

В начале февраля в Казани отменили общественные обсуждения по проекту создания искусственного земельного участка на Куйбышевском водохранилище.

В уведомлении о проведении общественных обсуждений говорилось, что цель осуществления проекта по созданию искусственного земельного участка на Казанке — увеличение площади территории под строительство Соборной мечети, организацию зоны отдыха и благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища у «Чаши».

Власти Татарстана все еще не называют места для строительства Соборной мечети в Казани. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявляла, что вариантов много, а решение примут после того, как руководству республики доложат о всех проведенных экспертизах.

Тем временем Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проекта планировки территории для строительства Соборной мечети. На это из республиканского бюджета готовы выделить 12,8 млн рублей. В документации сказано, что для размещения объекта предполагается создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся на территории Куйбышевского водохранилища.

Маргарита Головатенко