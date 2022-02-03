Галимова о месте для строительства Соборной мечети в Казани: «Вариантов очень много»

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что окончательное решение по месту для строительства Соборной мечети в Казани еще не принято. Вопрос решится после того, как президенту республики доложат о всех проведенных экспертизах.

— Вариантов очень много, — обратила внимание Галимова, комментируя выбор места для возведения в Казани Соборной мечети.

Напомним, строительство объекта обсуждается уже давно. В середине января президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что Соборную мечеть планируется возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Однако он уточнил, что это только примерное место.

Позже в казанском Кремле уточнили, что место для строительства Соборной мечети пока не определено, так как необходимо провести некоторые экспертизы. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивает сам Минниханов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На этой неделе появились слухи, что Соборную мечеть могут построить на месте парка «Кырлай». Однако Галимова в очередной раз напомнила, что президент Татарстана поручил проработать разные варианты на том берегу, и решение примут исключительно после прохождения всех экологических и градостроительных экспертиз.



Напомним, закладку комплекса Соборной мечети приурочат к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Дату празднуют в этом году.

