На разработку проекта планировки территории для строительства Соборной мечети выделят почти 13 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проекта планировки территории для строительства Соборной мечети. Начальная цена контракта — 12,8 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Для размещения объекта предполагается создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся на территории Куйбышевского водохранилища. Проект планировки территории должен включать в себя чертежи с отображением границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также должны быть представлены результаты инженерных изысканий, обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов строительства, схема организации движения транспорта и т.д.

Оказать услугу необходимо в течение семи месяцев с даты подписания контракта. Заявки на участие принимаются до 16 февраля, подрядчика определят 18 февраля.

Несколько дней назад руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что окончательное решение по месту для строительства Соборной мечети еще не принято. По ее словам, вопрос решится после того, как президенту республики доложат о всех проведенных экспертизах.

В прошлом месяце президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что Соборную мечеть планируется возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Но он уточнил, что это лишь примерное расположение.

Диана Жиленкова