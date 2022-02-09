На разработку проекта планировки территории для строительства Соборной мечети выделят почти 13 млн рублей
Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проекта планировки территории для строительства Соборной мечети. Начальная цена контракта — 12,8 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.
Для размещения объекта предполагается создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся на территории Куйбышевского водохранилища. Проект планировки территории должен включать в себя чертежи с отображением границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры и др.
Также должны быть представлены результаты инженерных изысканий, обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов строительства, схема организации движения транспорта и т.д.
Оказать услугу необходимо в течение семи месяцев с даты подписания контракта. Заявки на участие принимаются до 16 февраля, подрядчика определят 18 февраля.
Несколько дней назад руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что окончательное решение по месту для строительства Соборной мечети еще не принято. По ее словам, вопрос решится после того, как президенту республики доложат о всех проведенных экспертизах.
В прошлом месяце президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что Соборную мечеть планируется возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Но он уточнил, что это лишь примерное расположение.
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