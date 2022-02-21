Главное о коронавирусе на 21 февраля: в Татарстане отменили QR-коды, COVID-19 у королевы Великобритании

Фото: Максим Платонов

Мэр Челнов: отмена QR-кодов не означает завершение всех неприятностей

За сутки зарегистрировано 3 159 случаев заражения коронавирусом. Всего на 21 февраля общее количество инфицированных в РТ достигло 97 744 человек. Выздоровели за весь период 62 179 человек, в том числе 829 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 694 человека, за последние сутки — шестеро. Госпитализировали 263 человека.

С сегодняшнего дня татарстанцам не надо предъявлять QR-коды для проезда в общественном транспорте, а также в заведениях общепита и торговых центрах. Там они действовали с 22 ноября 2021 года. Не понадобятся QR-коды в боулингах и компьютерных клубах Татарстана. Кроме того, объектам розничной торговли разрешили работать ночью.

Что касается ТЦ, то «Мега» и «Парк Хаус» в своих соцсетях сообщают: посетителям по-прежнему нужны индивидуальные средства защиты — маски или респираторы, также сохраняется социальная дистанция в 1,5 метра. В помещениях остаются санитайзеры и нанесена разметка, отменен запрет на вход в ТЦ для лиц до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей.

Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал послабление антиковидных ограничений в республике. В частности, он заявил, что определенные ограничения еще остались и их необходимо соблюдать — ношение масок, проведение утреннего фильтра, нормы и требования по рассадке во время массовых мероприятий, наполняемости остаются. По его словам, ситуация пока не стабилизировалась, а отмена QR-кодов, еще не означает завершение всех неприятностей.

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев рассказал, что в сравнении с предыдущей неделей в городе отмечен рост заболеваемости коронавирусом в 1,5 раза. За неделю в городе зарегистрировано 3 129 случаев заражения, тогда как на прошлой неделе — 2 083 случая. Всего с начала пандемии выявили 11 999 заболевших. Показатель равен 2283,9 на 100 тысяч населения, а это на 2,9% ниже среднего значения по Татарстану. В городе идет вакцинация против COVID-19. Первым компонентом вакцинировались 284 645 человек, вторым — 219 393 человека.

С сегодняшнего дня в России начали выдавать COVID-сертификаты по результатам теста на антитела

За последние сутки в России выявили 152 337 новых случаев коронавируса, выздоровели 127 494 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 15 522 756 человек, а выздоровевших — до 12 492 732 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 735 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 346 235 человек.



За последние сутки проведено 472 тысячи тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 273,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

С 21 февраля россияне могут получать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела. Документ будет сформирован при наличии на портале госуслуг результатов теста на антитела к коронавирусу в течение трёх дней со дня подачи заявления, он будет действителен шесть месяцев. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав не устанавливал необходимого для получения сертификата уровня антител к коронавирусу.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил, что специалисты приступили к проведению вакцинации от коронавируса в пунктах временного размещения в Ростовской области, куда доставляют эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, вакцинацию выполняют выездные бригады медиков по заявкам пунктов временного размещения. При выявлении коронавируса у эвакуированных их изолируют в обсерваторах. Он добавил, что люди, которым необходима помощь госпитальная, будут проходить лечение в ковидных госпиталях региона.

Фото donland.ru

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, часто возникают сердечные заболевания. Она отметила, что, по данным ученых Вашингтонского университета, шансы получить тромботические осложнения после болезни возрастают в два-три раза, риск инфаркта — на 63 процента, а инсульта — на 52 процента. При анализе сосудистых осложнений у пациентов после COVID-19 данные подтвердились: у 15 процентов пациентов после завершения основного курса лечения, через месяц от начала заболевания остаются и прогрессируют признаки поражения сосудов.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что некоторые россияне в сезоны распространения гриппа и ОРВИ, а также во время роста заболеваемости COVID-19, принимают иммуномодуляторы — специальные лекарственные средства, улучшающие состояние иммунной системы. Но эти препараты могут оказывать влияние на отдельные «звенья» иммунитета. По его словам, чтобы выяснить, можно ли использовать иммуномодуляторы в качестве средства для профилактики той или иной инфекции, нужно проводить серьезные научные исследования. В то же время, навредить здоровью эти препараты тоже, скорее всего, не смогут. Но самым безопасным и эффективным способом предотвратить заболевание остается прививка.

Инфекционист Елена Стребкова рассказала, как восстановиться после коронавирусной инфекции. По словам медика, после COVID-19 важно пройти дополнительную диспансеризацию, на которую правительство выделило колоссальные средства. Государство закупило новые аппараты, позволяющие восстановить здоровье. Поэтому через два месяца, как только пройдет пятая волна COVID-19, необходимо обратиться в поликлинику и пройти диспансеризацию. Она подчеркнула, что очень важно своевременно выявить осложнения коронавирусной инфекции и вылечить их, пока болезнь не приобрела запущенную форму.

Фото: Ринат Назметдинов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который был госпитализирован в начале февраля с коронавирусом, сдал отрицательный тест на COVID-19. Состояние политика пока оценивается как тяжелое, кроме того, у него двусторонний отит.

«Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе.

«Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе. Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко заявила, что COVID-19 может вызывать неожиданные осложнения, связанные с половой системой как мужчин, так и женщин. По ее словам, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может повреждать вегетативную нервную систему. Последствия у каждого проявляются по-своему. Одни испытывают слабость, вялость, подолгу не могут сосредоточиться и жалуются на пониженное артериальное давление. Может страдать гормональный фон. Описаны случаи, когда после COVID-19 манифестирует сахарный диабет, у женщин возникает климакс, а у мужчин тоже может страдать репродуктивная функция.

Сенатор Владимир Круглый рассказал, понадобится ли ревакцинация от коронавирусной инфекции, если тест на антитела покажет высокий их уровень. По его словам, ревакцинацию можно отложить до тех пор, пока антитела не снизятся. Специалист также добавил, что делать, если перед ревакцинацией человек переболел коронавирусом. В таком случае нужно тоже сдать анализ на антитела, посмотрев их уровень. С результатом стоит обратиться к врачу для консультации.

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что проводить тестирование на коронавирус сразу при появлении симптомов ОРВИ нерационально, так как максимальная информативность тестов начинается на 3 сутки. Также он рассказал, что ИХА (иммунохроматографический анализ) — метод, который используется при экспресс-тестировании, дает ответ на вопрос, есть ли в организме присутствие COVID-19. Однако ИХА не дает 100-процентную гарантию того, что у человека нет заболевания. ПЦР-тест на данный момент считается самым точным методом, но точность результата также зависит от многих факторов, в том числе от правильности забора мазка, тщательности выполнения самого исследования.

В России дети стали чаще болеть коронавирусом после того, как начали распространяться штаммы «дельта» и «омикрон». Согласно данным статистики, среди новых заболевших коронавирусной инфекцией 15 процентов составляют дети. Это происходит из-за активной вирусной мутации. По словам врача Нарине Сугян, мутации способны обходить защиту, которая есть у детей от природы. Эпидемиолог Елена Мелехина добавила, что очень часто у детей выявляются неспецифичные симптомы ковида. Если еще имеются хронические заболевания, то инфекция проходит в тяжелой форме.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что более 80% россиян имеют антитела к COVID-19 после болезни или вакцинации. По его словам, «омикрон»-штаммом болеют очень много, но при этом относительно немногие попадают в стационар и еще меньше смертельных исходов. В пятую волну заболеваемость превышает цифры четвертой и остальных волн в несколько раз — заболеваемость на пике была более 200 тысяч случаев в день, в четвертую волну она не превышала 40 тысяч случаев в день.

Фото: Илья Репин

По данным исследования аналитического ресурса «Чек индекс», траты россиян на медицинские исследования сердца и сосудов в частных клиниках заметно выросли в январе 2022-го по сравнению с январем годом ранее. Средний чек: на электрокардиографию (ЭКГ) вырос на 13%, до 696 руб., на электроэнцефалографию (ЭЭГ) — на 24%, до 1830 руб., на УЗИ сосудов — на 61%, до 2594 руб., на УЗИ сердца — на 9%, до 1439 руб. В денежном выражении объем продаж этих медицинских услуг в частных клиниках в январе также увеличился: ЭКГ — на 25%, ЭЭГ — на 32%, УЗИ сосудов — на 36%, УЗИ сердца — на 14%. Спрос на медицинскую диагностику сердца и сосудов вырос на фоне постковидных проявлений у россиян.

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что Россия может производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса в год, в том числе 1,3 млрд доз «Спутника лайт», 600 млн — «Спутника V» и 100 млн — всех остальных вакцин, этого хватит для обеспечения любого потенциального спроса. По словам эксперта, сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою «потребность в объемах» на 2022 год и должны представить свою оценку до конца февраля. В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях.

Главврач первой поликлиники Сургута Максим Слепов заявил, что почти треть беременных женщин перенесли коронавирусную инфекцию с начала 2022 года. По его словам, с начала 2022 года переболели более 200 женщин во время беременности из более, чем 700 человек, которые наблюдаются в женской консультации первой поликлиники. Количество рекордное в пятую волну. При этом медик подчеркнул, что пневмония у будущих мам встречаются редко. В основном они переносят инфекцию с симптомами ОРВИ. Тем не менее, именно этим пациентам медики оказывают особое внимание. Их наблюдают одновременно два врача — терапевт и акушер-гинеколог. При первых же опасениях за здоровье мамы и малыша, направляют сургутянок в стационар для круглосуточного наблюдения.

Фото: Ринат Назметдинов

Российские ученые сообщили, что нынешний подъем заболеваемости коронавирусом обойдется без плато. Примерно через неделю вспышка COVID-19 в России достигнет пика, а затем сразу пойдет на спад. Ограничительные меры в определенной степени смягчат ситуацию с заболеваемостью, но смысла в их ужесточении, по мнению вирусологов, нет. Следуя этой логике, часть регионов, даже тех, где заболеваемость растет, снимают ограничения. Профессор вирусологии Института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ожидает значительного спада инфицирования к апрелю.

Вирусолог Виктор Ларичев заявил, что королева Великобритании Елизавета II должна легко перенести COVID-19, потому что она привилась. По его словам, прогноз с большой долей вероятности хороший. Независимо от возраста, ситуация должна сложиться хорошо так как омикрон — штамм коронавируса не такой вирулентный, как предыдущие штаммы.

Власти Ставрополья продлили до конца февраля мораторий на действие системы посещения общественных мест по QR-кодам. Теперь в регионе до 28 февраля продлевается мораторий на требование о подтверждении гражданами при посещении отдельных организаций или получении ряда услуг наличия сертификата о прививке от COVID-19, факта перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста. Система посещения общественных мест при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса была введена в регионе в конце 2021 года. С конца декабря 2021 года власти приняли решение о введении моратория на действие этой системы, позже мораторий несколько раз продлевался.

Фото stihi.ru

Специалисты Объединенного института высоких температур РАН и общей физики разработали математическую модель распространения вируса. С ее помощью удалось объяснить, как «Омикрон» вытесняет «Дельту». Существуют модели распространения инфекции, которые строятся на предположениях о скором заболевании переболевших граждан либо сохранении иммунитета. По словам ученого Сергея Тригера, многие из них имитируют спонтанное развитие эпидемии. Новая модель описывает, как два штамма одного вируса способны существовать в одной популяции. По мнению ученых, новая более контагиозная мутация сокращает время циркуляции другого варианта и уменьшает максимальное число заболеваний последним.

Терапевт Андрей Звонков сообщил гражданам в РФ основную причину смерти при SARS-CoV-2. По его словам, чаще всего зараженные коронавирусом умирают в результате сосудисто-дыхательной недостаточности. При этом специалист отмечает, что в медицине такого термина не существует. Он отметил, что коронавирус распространяется постепенно — начинает с мелких сосудов и со временем пробирается к сердцу и мозгу человека.

Барнаульский хирург Алексей Петриков заявил, что коронавирусная инфекция увеличивает риск образования тромбозов во время операционных вмешательств, поэтому стоит отложить плановые операции. По его словам, в этом плане не существует четких рекомендаций Минздрава. Есть базовые рекомендации по лечению коронавируса, есть каноны проведения операций, но не вместе. При этом он отметил, что серьезно рискуют и пациенты, которые недавно переболели COVID-19 и те, кто заболел после операции. У них тяжелее проходит послеоперационный период, также возможны осложнения.

Фото: Ринат Назметдинов

Врач-терапевт Ирина Губанова сообщила, что для успешного восстановления после COVID-19 пациенты должны уделять внимание не только лечению, но и реабилитации после болезни. По ее словам, ошибкой номер один при восстановлении после болезни специалист назвала отсроченное начало лечения. Она отметила, что даже после перенесенного в легкой форме COVID-19 следует проверить здоровье. Вторая распространенная ошибка — «восстанавливаться по наитию», когда пациент пытается справиться с последствиями болезни без помощи врача. По ее словам, помощь врача необходима, в частности, в случае ускорения пульса, повышения давления, одышке или снижении остроты зрения.

Президент МОК заявил, что все страны должны иметь равный доступ к вакцинам

В мире коронавирусом нового типа на 9.21 (мск) заразились 424 284 838 человек, 5 887 002 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 479 134). На второй строчке — Индия (42 838 524), на третьей — Бразилия (28 218 180), на четвертой — Франция (22 445 580), на пятой — Великобритания (18 735 911).



Больше всего смертей зафиксировано в США (935 335). За ними следуют Бразилия (644 592), Индия (512 109), Россия (338 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (315 688).

У королевы Великобритании Елизаветы II выявили положительный тест на COVID-19. Болезнь у королевы протекает в легкой форме, у нее наблюдаются симптомы, похожие на простуду. Елизавета II рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели. В январе 2021 года СМИ сообщали о вакцинации королевы Великобритании.

Директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр сообщил, что Израиль с 1 марта будет пускать непривитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами. Въезд в страну будет упрощен для туристов всех возрастов, независимо от статуса их вакцинации. ПЦР-тесты нужно сдать перед вылетом и по прибытии в страну. В начале января страна открыла границы для иностранцев, привитых от коронавируса рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V». Для въезда прибывающим нужно было предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении, которые выданы менее чем за шесть месяцев до поездки.

Фото facebook.com/borisjohnson

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что людям не стоит пренебрегать мерами предосторожности в связи с COVID-19, поскольку ожидается, что в ближайшие дни страна отменит все ограничения, связанные с вирусом. Сегодня он изложит план жизни страны в условиях сосуществования с коронавирусом. Текущие требования к коронавирусным ограничениям должны истечь 24 марта, но ранее Джонсон предположил, что все оставшиеся меры могут быть отменены в этом месяце, «если данные останутся обнадеживающими».

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса только совместными усилиями, международное сообщество должно дать всем странам равный доступ к вакцинам. Президент МОК подчеркнул, что разделяет олимпийский дух со всеми спортсменами, которые из-за коронавируса не смогли реализовать свою олимпийскую мечту. "

Французский биохимик, открывший матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК), Франсуа Гро умер 18 февраля в возрасте 96 лет. О причинах смерти ученого, открывшего РНК, на основе технологии которой сейчас создаются вакцины от коронавируса, пока неизвестно. Гро родился 24 апреля 1925 года в Париже. Он являлся одним из первооткрывателей молекулярной биологии, которой посвятил более 400 научных работ. С 1991 по 2000 годы биохимик занимал пост секретаря Французской академии наук. За вклад в науку он был удостоен ордена Почетного легиона (командор в 1991 году, великий офицер в 2013 году) и ордена «За заслуги перед Францией» (2017).

Фото repubblica.it

Газета la Repubblica сообщила, что традиционный карнавал в приморском городе Виареджо (область Тоскана), который на протяжении двух лет не проводился из-за пандемии, начался в воскресенье с чествования памяти актрисы Моники Витти. Карнавал знаменит своими неизменными участниками — гигантскими фигурами из папье-маше различных знаменитостей и выдающихся политических деятелей. Куклы заранее изготавливаются в больших ангарах на берегу моря, а после водружаются на специальные повозки. По данным издания, из-за санитарных правил на мероприятие пришло меньшее число зрителей — около 40 тыс. Причем все посетители должны иметь сертификаты на основании справки о вакцинации или выздоровлении.

Сухопутные войска Индии начали использовать беспилотные летательные аппараты для доставки вакцины против коронавирусной инфекции в отдаленные гарнизоны, расквартированные в горной и труднодоступной местности. Препараты были доставлены по воздуху в несколько подразделений в горных районах северной союзной территории Джамму и Кашмир. В основном это были препараты для ревакцинации военнослужащих. В настоящее время в горных районах Индии лежит снег и добраться до удаленных подразделений по земле непросто. Вакцины упакованы таким образом, чтобы гарантировать целостность препаратов во время доставки.

В еженедельном отчете Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании появились материалы о том, что ученые обнаружили три варианта рекомбинации штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» — так называемого «Дельтакрона». Также рекомбинанты были обнаружены в Австралии и Европе. Ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил, что рекомбинация возможна, но для начала нужно, чтобы два разных штамма коронавируса размножались в одних и тех же клетках одного и того же человека одновременно, а это считалось редким сценарием. Ведь стоит первому вирусу начать размножаться, как иммунная система активирует разнообразные системы защиты, и второму вирусу может быть просто не под силу преодолеть воздвигнутые барьеры.

Фото: Максим Платонов

Банковский гигант HSBC со штаб-квартирой в Лондоне пожертвовал 100 млн гонконгских долларов ($12,8 млн) на борьбу со вспышкой коронавирусной инфекции в Гонконге. Эти средства предназначены главным образом для помощи малоимущим семьям, пострадавшим от заболевания. Для них будут закупаться наборы для тестирования, лекарства, продукты питания. В настоящее время этот специальный административный район Китая переживает крупнейшую с начала пандемии вспышку коронавируса.

Глава одного из департаментов министерства здравоохранения Перу Алексис Ольгин сообщил, что более 40% перуанских детей в возрасте от 5 до 11 лет сделали как минимум одну прививку от коронавируса. По его словам, к пятнице первую дозу у нас получил 41% детей от пяти до 11 лет. Власти страны поставили задачу привить 80% несовершеннолетних в этой возрастной группе.

Профессор университета Эйрланга (Индонезия) Федика Абдулу Рантама заявил, что к августу в стране планируется начать применение собственной вакцины против коронавируса «Мера пути», в настоящее время проходит первая фаза клинических испытаний. По данным ученых, во время испытаний на животных препарат показал эффективность против дельта-штамма на уровне 85%. В начале февраля стартовал первый этап клинических испытаний, в котором участвует 90 добровольцев, второй этап запланирован на март, а в апреле будет третья фаза. Министр здравоохранения Буди Гунади Садикин ранее отмечал, что данный препарат может быть использован для ревакцинации или иммунизации детей в возрасте от трех до шести лет. На сегодняшний день в Индонезии почти 140 млн человек, 67% от общего населения, полностью вакцинированы, еще 8,2 млн сделали бустерные дозы.

Максим Кокунин