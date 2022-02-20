Израиль начнет пускать непривитых туристов с 1 марта

Израиль с 1 марта будет пускать непривитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами. Об этом заявил директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

С 1 марта въезд в Израиль будет упрощен для туристов всех возрастов, независимо от статуса их вакцинации. ПЦР-тесты нужно сдать перед вылетом и по прибытии в страну, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января страна открыла границы для иностранцев, привитых от коронавируса рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V». Для въезда прибывающим нужно было предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении, которые выданы менее чем за шесть месяцев до поездки.

В конце января Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих в составе туристических групп. Их освободили от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации, а также справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус.



Татьяна Леухина