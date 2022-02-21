В Челнах заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 1,5 раза

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев рассказал, что в сравнении с предыдущей неделей в городе отмечен рост заболеваемости коронавирусом в 1,5 раза. Об этом сообщается на официальном сайте Челнов.

За неделю в городе зарегистрировано 3 129 случаев заражения, тогда как на прошлой неделе — 2 083 случая. Всего с начала пандемии выявили 11 999 заболевших. Показатель равен 2283,9 на 100 тысяч населения, а это на 2,9% ниже среднего значения по Татарстану.

В городе идет вакцинация против COVID-19. Первым компонентом вакцинировались 284 645 человек, вторым — 219 393 человека.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтверждено 3 272 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего заболевших выявлено в Казани — 991 человек и Набережных Челнах — 406 человек.

Дарья Акимова