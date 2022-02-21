Наиль Магдеев: отмена QR-кодов еще не означает завершение всех неприятностей

Несмотря на отмену QR-кодов в Татарстане, ограничительные меры продолжают сохраняться, расслабляться пока рано, сказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.



Он подчеркнул важность таких антиковидных мер, как проверка детей на признаки ОРВИ в школах и детских садах, использование масок, ограничение социальной дистанции, соблюдение требований по рассадке и наполняемости, а еще ограничение на проведение массовых мероприятий.

«Ситуация пока не стабилизировалась. Может, она успокоилась, но мы не должны успокаиваться. То, что отменили QR-коды, еще не означает завершение всех неприятностей. Это пока только первые шаги. Да, может, они необходимы, но мы по цифрам видим, что происходит», — сказал Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru

Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев отметил, что в городе продолжаются проверки. В этот раз нарушения зафиксировали на предприятиях «Агромастер» и «Тмим», в кадетской школе №83 и в детских садах №105 и 73. В них в неполном объеме дезинфицировалось оборудование, обеззараживался воздух в помещениях, не велся учет работы бактерицидных ламп и отсутствовали отметки в журналах, сообщают Chelny-biz.ru.

QR-коды отменили в Татарстане в пятницу, 18 февраля. Президент РТ Рустам Минниханов отмечал, что в Татарстане в течение нескольких недель наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию жителей вторым компонентом.

Маргарита Головатенко