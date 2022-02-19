В МЧС России заявили, что беженцев из Донбасса могут принять еще семь регионов

Еще семь регионов России могут принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.



По его словам, руководители таких регионов, как Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области, подтвердили возможность приема беженцев из Донбасса, передает «РИА Новости».

Эвакуация началась вчера вечером. Беженцев стала принимать Ростовская область, где ввели режим повышенной готовности. Как рассказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий, на пунктах пропуска с Россией находятся пункты помощи, где есть горячее питание и оказывается медицинская помощь.



Сегодня в ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации. Так, глава ЛНР установил запрет на выезд за пределы республики мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. А глава ДНР Денис Пушилин призвал местных жителей, которые пребывают в запасе, отправиться в военные комиссариаты.



Диана Жиленкова