Из ДНР эвакуировали более 3 тысяч местных жителей

Эвакуировано более 3,3 тысячи граждан Донецкой народной республики (ДНР). Местные жители передвигаются как на автобусах, так и на личных автомобилях. Об этом рассказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

По его словам, на пунктах пропуска с Россией расположены пункты помощи эвакуированному населению, где имеется горячее питание, дежурство реанимационно-противошоковых групп для оказания медпомощи. Также организовано взаимодействие с МЧС РФ.

Кострубицкий добавил, что всего предусмотрена эвакуация 500-700 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале главы ДНР Дениса Пушилина.

Эвакуация началась вчера вечером. Для работы по приему беженцев из ДНР, а также Луганской народной республики (ЛНР), на территории Ростовской области ввели режим повышенной готовности.



Диана Жиленкова