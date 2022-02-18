Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в центре Донецка

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Донецке, сообщили в СК РФ.

В центре Донецка сегодня вечером прогремел мощный взрыв. Он раздался в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР — взорвалась машина на парковке возле Дома правительства в Донецке. Как сообщило Донецкое агентство новостей, авто принадлежало начальнику управления народной милиции Денису Синенкову.

Денис Пушилин сегодня заявил о подготовке наступления Украины на ДНР. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

Эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию началась вечером 18 февраля. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос о том, идет ли дело к полномасштабной войне, ответил: «к сожалению, да». По его словам, Киев может начать полномасштабное наступление в любой момент, и сложившаяся ситуация является критической. Пушилин сказал, что мужчины остаются в республике. Эвакуируются в Россию в основном женщины и дети.

МЧС ДНР сообщило, что эвакуировать в Россию планируется около 700 тысяч человек. Первые автобусы из Донбасса уже приехали в Ростовскую область.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Маргарита Головатенко