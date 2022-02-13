Невролог дал советы, как победить нейроковидные симптомы

Профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ Эдуард Якупов в беседе с «Реальным временем» дал советы, как победить постковидные симптомы, связанные с нейроковидом — когда инфекция поражает нервную систему и мозг.



Проявления нейроковида — забывчивость, снижение концентрации внимания, депрессия, тревога, расстройство памяти, нарушение сна и снижение работоспособности, панические атаки. На первый план выходит астения — снижение работоспособности и когнитивные нарушения.

— Астения включает в себя не только потерю физической активности (классический синдром усталости при минимальной физической нагрузке), но и психологические, сексуальные нарушения. Помощь пациенту с астенией должна включать в себя воздействие на все спектры. Необходимы мягкие адекватные физические нагрузки. Но при этом не надо очертя голову бросаться в зал. Также важен прием соответствующих препаратов после консультации со специалистом.

С нарушениями сна можно бороться с помощью формирования правильной гигиены сна. Возможно использование на короткий период времени аппаратов-гипнотиков. Простой вариант помощи — использование различных медитативных техник, прием растительных средств и др.

Фото: realnoevremya.ru

Якупов рассказал, что сейчас принято разделять несколько стадий нейроковида: первая — потеря обоняния и вкуса, вторая — нарушения сна, повышение тревожности, панические атаки, развитие депрессий, третья и самая редкая — появление делирий, спутанность сознания, развитие комы, инсультов, повреждения спинного мозга.

Маргарита Головатенко