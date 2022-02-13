Профессор рассказал о наиболее распространенных проявлениях нейроковида

Профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ Эдуард Якупов в беседе с «Реальным временем» рассказал о наиболее частых последствиях нейроковида — когда инфекция поражает нервную систему и мозг:



— Сейчас принято разделять несколько стадий нейроковида. Первая — потеря обоняния и вкуса, вторая — функциональные расстройства (нарушения сна, повышение тревожности, панические атаки, развитие депрессий). И третий, наиболее тяжелый вариант развития событий, — это появление делирий, спутанность сознания, развитие комы, инсультов, повреждения спинного мозга. К счастью, такие тяжелые органические поражения нервной системы встречаются редко.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Якупова, в числе наиболее частых проявлений нейроковида — не только инсульты и инфаркты, но и учащение панических атак, депрессия, тревога, расстройство памяти, нарушение сна и снижение работоспособности. Бывает, что такие проявления беспокоят перенесших заболевание в течение полутора месяцев и больше. На первый план выходит астения — снижение работоспособности и когнитивные нарушения.

Маргарита Головатенко