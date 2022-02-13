Плющенко поддержал Камилу Валиеву

Фото: Олимпийский комитет России

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в употреблении допинга.



«Камила Валиева — одна из лучших фигуристок в истории фигурного катания! Ее талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всем мире. Девочка, которая двигает фигурное катание вперед и поднимает его на совершенно новый уровень! Кумир для тысяч девчонок и мальчишек, которые только начинают свой путь в спорте!», — написал Плющенко в Instagram.

Он считает, что Валиева произвела впечатление на всех любителей и экспертов фигурного катания. «Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — написал он.

Валиева лидирует по числу упоминаний в русскоязычных социальных сетях в контексте Олимпиады. Она набрала свыше 12 727 упоминаний.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой. Выездная панель CAS проведет заседание по делу Камилы Валиевой 13 февраля.

Маргарита Головатенко