Камила Валиева возглавила рейтинг по числу упоминаний в русскоязычных медиа

Фото: Олимпийский комитет России

Фигуристка Камила Валиева лидирует по числу упоминаний в русскоязычных социальных сетях в контексте Олимпиады, сообщает «РИА Новости».



Валиева набрала 12 727 упоминаний. Следом идет лыжник Александр Большунов — 5 804 сообщения. На третьем месте — финский лыжник Ийво Нисканен — 1 808 упоминаний.

Топ-10 спортсменов построен по числу упоминаний в русскоязычных соцмедиа за период с 10.00 до 22.00 по пекинскому времени в контексте Игр. Проанализировано более 50 млн сообщений.

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой. Выездная панель CAS проведет заседание по делу Камилы Валиевой 13 февраля.

Маргарита Головатенко