Олег Матыцин: CAS проведет заседание выездной панели по делу Валиевой 13 февраля

Фото: Олимпийский комитет России

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет заседание по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля, сообщил министр спорта России Олег Матыцин.



Сам министр спорта РФ заявил, что не считает Валиеву виноватой:

— Мы следим, активны в этой ситуации. Звонил ей, два раза с ней разговаривал... В ее голосе оптимизм, энергия, это вдвойне убеждает, что абсолютно она невиновна, рассчитываем на справедливое рассмотрение дела.

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявлял, что решение по делу о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой вынесут до начала турнира фигуристок на Олимпийских играх, который стартует 15 февраля. Он сообщил, что МОК заинтересована в скорейшем завершении процесса, и этим было мотивировано обращение в CAS.

Маргарита Головатенко