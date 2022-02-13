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В Татарстане зарегистрировали 3 480 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд

11:54, 13.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 3 480 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 3 480 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. За весь период пандемии в республике подтвердилось 69 186 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 683 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достиг 45 531 человек.

Умерли за весь период 1 658 заболевших, семь человек — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане зарегистрировали рекордные 2 979 новых случаев заражения COVID-19, что было антирекордным показателем.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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