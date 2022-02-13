В Татарстане зарегистрировали 3 480 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 3 480 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. За весь период пандемии в республике подтвердилось 69 186 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 683 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достиг 45 531 человек.

Умерли за весь период 1 658 заболевших, семь человек — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане зарегистрировали рекордные 2 979 новых случаев заражения COVID-19, что было антирекордным показателем.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко