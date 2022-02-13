Главное о коронавирусе на 13 февраля: самотестирование на COVID-19, Норвегия отменила почти все ограничения
За прошедшую неделю показатели заболеваемости COVID-19 в Татарстане выросли в два раза
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали рекордные 3 480 случаев заражения COVID-19. Всего на 13 февраля в республике зарегистрировано 69 186 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 45 531 человек, в том числе 683 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 658 человек, в том числе семь — за последние сутки.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что за прошедшую неделю показатели заболеваемости коронавирусом в республике выросли в два раза в связи с заболеваемостью «омикроном». По его словам, важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах, в школах следует продолжить строго контролировать работу «утренних фильтров» на входе. Он также напомнил, что поликлиники теперь будут работать в субботу и воскресенье.
- Профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ Эдуард Якупов сообщил, что COVID-19 опасен не только для пожилых людей, а система здравоохранения оказалась не готова к ситуации, когда такой вал пациентов упал на поликлиническую и стационарную сеть.
- Также он рассказал, что пациенты после перенесенного коронавируса часто имеют нарушения сна, тревогу, потери обоняния и вкуса, астению и панические атаки. Для детей основными последствиями заболевания являются обмороки, нехватка воздуха, плохая усвояемость учебного материала и головные боли. Все это так называемый «нейроковид». Подробности — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах 75-летний Рафик Гарипович Хасаншин после выздоровления от COVID-19 изменил отношение к прививкам. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Недавно он заразился коронавирусом. По его словам, планируя выйти из дома на прогулку, мужчина потерял сознание. Пенсионера на скорой помощи доставили в Тукаевскую ЦРБ с температурой под 40 и низким уровнем кислорода. Врачи диагностировали 75% поражения легких. Началось длительное лечение.
Правительство РФ выделило более 400 млн рублей на генетический анализ «омикрона»
За последние сутки в России выявили 197 949 новых случаев коронавируса, выздоровели 101 568 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 14 133 509 человек, а выздоровевших — до 11 235 859 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 706 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 340 248 человека.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 1,13. Показатель остается ниже единицы в четырех из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. В Московской области он равен 0,88, в Самарской — 0,9, в Москве — 0,96, в Воронежской области — 0,97. В Нижегородской области и Пермском крае индикатор снизился до 1,14 и 1,15 соответственно, в Свердловской области он составил 1,24, в Ростовской — 1,25, в Санкт-Петербурге — 1,26. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,57.
- С 21 февраля Россия увеличивает число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Так, количество рейсов из Москвы в Будапешт увеличится с семи до 14, из Санкт-Петербурга — с четырех до семи. На Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо можно будет улететь четыре раза в неделю вместо двух до этого. Из Калининграда в Берлин самолеты станут летать в три раза чаще — шесть рейсов в неделю, в Дюссельдорф — пять раз в неделю. Также с 1 марта принято решение увеличить число регулярных рейсов в Грецию.
- Российское правительство выделило более 400 млн рублей на процедуру генетического анализа омикрон-штамма COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Финансовые средства выделяются из правительственного резервного фонда подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Выделенные деньги пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного анализа генома штамма «омикрон». Это позволит изучить не меньше 57,2 тысячи проб.
- Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что пик пятой волны коронавируса в Северной столице пройден. Город пока занимает лидирующие позиции по числу новых случаев коронавируса — 12 февраля было выявлено 21 689 заражений, а в Москве — 14 336. По словам Лисовца, количество пациентов под медицинским наблюдением сокращается.
- Температура и уровень кислорода в крови председателя ЛДПР Владимира Жириновского пришли в норму, но он все еще иногда дышит с помощью кислородной маски. Ранее в Минздраве сообщили, что Жириновский находится в стабильном состоянии.
- IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский сообщил, что в России высокий уровень заболеваемости COVID-19, и этим могут воспользоваться мошенники. Злоумышленники постараются извлечь максимум выгоды из ситуации, сложившейся в результате распространения «омикрона». Мошенники часто придумывают «наживку» для обмана своих потенциальных жертв, используя новостную повестку, пояснил он. По словам эксперта, какую бы тему ни эксплуатировали злоумышленники, они часто прибегают к фишинговым рассылкам.
- В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что специализированный центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом открылся на базе НМИЦ здоровья детей из-за роста заболеваемости среди них. По их словам, с 10 февраля 2022 года круглосуточная медицинская помощь оказывается маленьким пациентам с подозрением или подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции. Центр имеет 330 коек для детей с COVID-19, в том числе 30 реанимационных, а также 8 операционных для оказания экстренной хирургической помощи.
- Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал долгосрочные последствия перенесенного коронавируса. По его словам, омикрон-штамм COVID-19 может привести к тяжелым поражениям нервной системы. Врач подчеркнул, что, несмотря на более легкое течение заболевания при «омикроне», вирус может привести нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей.
- Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрона» проводить самостоятельное тестирование на коронавирусную инфекцию. Она подчеркнула, что из-за чрезвычайной заразности нового штамма, даже бессимптомный носитель может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР-тест, а если такой возможности нет, то иметь при себе экспресс-тесты. По ее словам, важно правильно производить забор материала. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб, из-за чего материал может быть неинформативный.
- Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что главным симптомом пневмонии у детей до года является учащенное дыхание. По его словам, бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа, одышка и учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100 процентов пневмония. Горелов уточнил, что у детей до одного года хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформирован, короткие дыхательные пути, поэтому пневмония протекает тяжелее всего.
- Мукормикоз, или черный грибок, выявили по меньшей мере у пятерых пациентов с коронавирусом, вызванным омикрон-штаммом COVID-19. По словам заведующего ЛОР-отделением больницы №35 Нижнего Новгорода Григория Белозерова, до пандемии таких пациентов ему не встречалось. Теперь же только одно медучреждение города повидало пять подобных случаев. Он заявил, что заболевание лечится хирургическим методом в сочетании с противогрибковыми препаратами. В группе риска по мукормикозу входят пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом и люди, переболевшие коронавирусом в госпиталях.
- Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов сообщил, что далеко не каждый кашляющий является распространителем инфекции. По словам Бекетова, ключевую роль играет то, как давно человек имеет данный симптом. В первые три-пять суток после заболевания пациент активно способствует заражению окружающих, однако затем вирусовыделение становится ниже.
- По данным интернет-магазинов Ozon и Wildberries в 2021 году россияне стали активно закупать медицинское оборудование для лечения коронавируса и реабилитации на дому. В основном это концентраторы кислорода и медицинские очистители, их продажи выросли в 27 раз. Оборудование покупают для восстановления после пневмонии или при нетяжелой форме коронавируса с поражением легких менее 10%. По словам врачей, оно достаточно простое в использовании дома.
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого на несколько дней поместили в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики, попал в одну больницу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Главу коммунистов, по его словам, пока не пускают к либерал-демократу. По его словам, он не пересекался с Жириновским на территории медучреждения.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последнюю неделю в регионе стали выявлять меньше новых случаев COVID-19. В пятницу в регионе выявили 8967 случаев — значительно меньше, чем в начале недели и в конце предыдущей. Количество госпитализированных людей с коронавирусом уменьшилось за сутки на 9,6%
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который 8 февраля уходил на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусом, выздоровел и 14 февраля выйдет на работу. Об этом он сообщил в Facebook, с 8 февраля он был на самоизоляции.
- В селе Злоказово Кусинского района Челябинской области прием заболевших пациентов перенесли в детский сад. Такое решение было принято из-за того, что местную амбулаторию и стационар одновременно закрыли на капитальный ремонт. Жители возмущены таким решением, так как теперь в одном здании со здоровыми малышами врачи ведут прием заболевших, в том числе ОРВИ и коронавирусом. В пресс-службе Минздрава региона уточнили, что ремонт медицинских учреждений в селе идет по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Подрядчик зашел на два объекта одновременно, поэтому пришлось освободить оба здания и перевести медиков во временное помещение.
Среди участников Олимпийских игр выявлено три новых случая заражения COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 410 245 726 человека, 5 810 851 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (77 707 694). На второй строчке — Индия (42 631 421), на третьей — Бразилия (27 434 286), на четвертой — Франция (21 765 182), на пятой — Великобритания (18 392 137).
Больше всего смертей зафиксировано в США (919 255). За ними следуют Бразилия (638 346), Индия (508 665), Россия (332 727, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (312 697).
- Власти Китая выявили три новых случая заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр. 12 февраля в Пекин прибыло 136 человек, из них 81 спортсмен и официальное лицо и 55 — «представители других заинтересованных сторон». В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено три новых случая заражения: два — среди атлетов и официальных лиц, один — среди представителей заинтересованных сторон.
- Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что парижские полицейские задержали более 50 участников акции «Колонна свободы», протестовавших против антиковидных мер в стране. По его словам, полиция и жандармы, мобилизованные в субботу по всей стране, обеспечили порядок в республике и безопасность уличного движения. В Париже задержано 54 участника акций, выписано 337 штрафов.
- Порядка 10 тыс. протестующих против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в воскресенье заполнили парк Содружества и улицы вокруг парламента Австралии в столице страны Канберре. Протестующие, прибывшие из разных регионов страны припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое движение они назвали Convoy 2022, последовав примеру канадских дальнобойщиков, акции протеста которых начались в североамериканской стране в январе.
- Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, продолжается в Оттаве уже пятнадцатый день. В субботу центр города вновь, как и все прошлые выходные, заполнен автомобилями и протестующими. Многие пришли на акцию с детьми, которых дальнобойщики угощают конфетами и чипсами, а дети им дарят свои рисунки. В нескольких местах громко играет музыка, люди танцуют и поют, многие завернуты в канадские флаги.
- Тест на коронавирус бельгийского полузащитника испанского футбольного клуба «Атлетико» Янника Карраско дал положительный результат. Футболист почувствовал себя плохо во время подготовки к матчу «Атлетико» против «Хетафе» в рамках чемпионата Испании и сразу покинул расположение команды. Футболист отправился на карантин, соблюдая рекомендации органов здравоохранения.
- Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщает, что мировое первенство по фигурному катанию 2022 года среди юниоров, которое должно было пройти в Софии 7-13 марта, не сможет состояться в срок из-за коронавируса. По их словам, ISU постоянно следит за санитарными условиями и условиями въезда в страны, где проводятся соревнования под эгидой организации, а также за ограничениями на поездки по всему миру. Огранизацию предупредили о потенциально высоком числе случаев заражения COVID-19 среди участников из-за волны омикрон-штамма, пик которой ожидается в марте.
- Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что правительство страны с 12 февраля отменяет практически все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. По его словам, пандемия больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения из-за того, что омикрон-штамм вызывает менее серьезное течение болезни, а также потому, что население защищено с помощью вакцинации. Кроме того, сообщили в кабмине, отменяется требование о регистрации въезда в страну, действовавшее до сих пор. При этом для въезда на архипелаг Шпицберген пока сохранится требование о сдаче теста на коронавирус перед поездкой и после въезда. Архипелаг также пока закрыт для полетов иностранных чартеров.
- МИД Индии сообщил, что страна отправила медикаменты и другие товары медицинского назначения в качестве гуманитарной помощи в Республику Кирибати, где сложилась сложная ситуация, вызванная вспышкой коронавирусной инфекции. В заявлении говорится, что несмотря на логистические проблемы, связанные с доставкой груза в эту изолированную островную страну в Тихом океане, медикаменты из Индии были собраны и отправлены за короткий промежуток времени. Груз прибыл в Кирибати 12 февраля авиарейсом при координации правительства Австралии.
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