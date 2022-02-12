В Татарстане зарегистрировали рекордные 2 979 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 2 979 новых случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 12 февраля в Татарстане зарегистрировано 65 706 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 44 848 человек, в том числе 1 169 за минувшие сутки. Умер за весь период 1 651 человек, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Татарстан побил свой прошлый рекорд суточной заболеваемости. Он был установлен вчера — в республике выявили 2 238 новых случаев коронавируса.

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Маргарита Головатенко