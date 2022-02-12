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В Татарстане зарегистрировали рекордные 2 979 новых случаев заражения COVID-19

12:12, 12.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
В Татарстане зарегистрировали рекордные 2 979 новых случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 2 979 новых случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 12 февраля в Татарстане зарегистрировано 65 706 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 44 848 человек, в том числе 1 169 за минувшие сутки. Умер за весь период 1 651 человек, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Татарстан побил свой прошлый рекорд суточной заболеваемости. Он был установлен вчера — в республике выявили 2 238 новых случаев коронавируса.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:16
    Это все ревакцинация
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  • Анонимно 12:25
    "побил свой прошлый рекорд"?
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  • Анонимно 12:42
    Вакцинация, ревакцинация
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