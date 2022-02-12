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Правительство России выделило больше 400 млн рублей на изучение генома штамма COVID-19 «омикрон»

19:36, 12.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Правительство России выделило больше 400 млн рублей на изучение генома штамма COVID-19 «омикрон»
Фото: realnoevremya.ru

Российское правительство выделило более 400 млн рублей на процедуру генетического анализа штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Финансовые средства выделяются из правительственного резервного фонда подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.

Выделенные деньги пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного анализа генома штамма «омикрон». Это позволит изучить не меньше 57,2 тысячи проб.

Фото: Максим Платонов

2 февраля Михаил Мишустин сообщил о выделении средств на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, это необходимо в условиях роста заболеваемости и нагрузки на сферу здравоохранения.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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