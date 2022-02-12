В Челнах пенсионер после выздоровления от COVID-19 изменил отношение к прививкам

В Набережных Челнах пенсионер после выздоровления от COVID-19 изменил отношение к прививкам. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



75-летний Рафик Гарипович Хасаншин за всю жизнь практически не болел. Однако недавно он заразился коронавирусом. Пенсионер не сразу оценил всю опасность вируса. По его словам, планируя выйти из дома на прогулку, мужчина потерял сознание. Очнувшись, он позвонил детям. Пенсионера на скорой помощи доставили в Тукаевскую ЦРБ с температурой под 40 и низким уровнем кислорода. Врачи диагностировали 75% поражения легких. Началось длительное лечение.

После выписки Рафик Гарипович наблюдался у своего участкового врача и проходил реабилитацию. До болезни он не вакцинировался от COVID-19, однако теперь пересмотрел свое отношение к прививкам. Теперь он сторонник вакцинации.

Всего в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 432 627 человек. Из общего числа вакцинированных вторую дозу препарата получил 1 896 321 человек. Повторную вакцинацию прошли 217 326 человек.



Дарья Акимова