С 21 февраля Россия увеличит число авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку

Фото: Максим Платонов

С 21 февраля Россия увеличивает число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Так, количество рейсов из Москвы в Будапешт увеличится с семи до 14, из Санкт-Петербурга — с четырех до семи. На Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо можно будет улететь четыре раза в неделю вместо двух до этого. Из Калининграда в Берлин самолеты станут летать в три раза чаще — шесть рейсов в неделю, в Дюссельдорф — пять раз в неделю.

Также с 1 марта принято решение увеличить число регулярных рейсов в Грецию по маршрутам Москва — Корфу с четырех до семи рейсов в неделю, Москва — Миконос — до четырех рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион — до двух в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, с 21 февраля возобновятся полеты по международным направлениям из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Фото: Максим Платонов

С 1 декабря 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Кубой, Мексикой, Катаром, Аргентиной, Бразилией и Бангладеш. Решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах.

Дарья Акимова