В Татарстане за неделю заболеваемость COVID-19 выросла в два раза

В Татарстане за прошедшую неделю показатели заболеваемости коронавирусом выросли в два раза, заявил президент РТ Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме правительства РТ.



К росту показателей заболеваемости привело распространение штамма «омикрон». В республике продолжат действовать ограничительные меры.

— Важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах, в школах следует продолжить строго контролировать работу «утренних фильтров» на входе, — сказал Минниханов и отметил, что в сфере образования ситуация улучшается. Школы, ранее закрытые на разобщение, вернулись к прежнему режиму работы.

Минниханов отметил возросшую нагрузку на поликлиники. Он напомнил, что поликлиники теперь будут работать в субботу и воскресенье. Президент РТ поручил республиканскому оперативному штабу продумать, как можно распределить наплыв пациентов в утренние часы.

«Не все люди способны прийти в поликлинику, но нам нужно дойти до каждого, кто нуждается в помощи. Мы не имеем права оставлять без внимания эту категорию граждан», — отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстане за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом. По данным тепловой карты на портале «Стопкоронавирус.рф», республика вышла из «светло-оранжевой» зоны и находится теперь в «красной». Кроме республики, такая ситуация зафиксирована еще в Амурской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкортостане, Дагестане, Северной Осетии и Чечне.

В Татарстане уровень коллективного иммунитета снизился до 56,6%. В России за неделю с 4 по 11 февраля уровень коллективного иммунитета упал с 64,1% до 61,9%.

Маргарита Головатенко