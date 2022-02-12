В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 432 627 человек
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 432 627 человек, сообщили в Минздраве республики.
Из общего числа вакцинированных вторую дозу препарата получил 1 896 321 человек. Прирост за сутки составил 2 545 человек. Повторную вакцинацию прошли 217 326 человек.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 2 979 новых случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд.
В Татарстане за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом. По данным тепловой карты на портале «Стопкоронавирус.рф», республика вышла из «светло-оранжевой» зоны и находится теперь в «красной». Уровень коллективного иммунитета в снизился до 56,6%. В целом по России за неделю с 4 по 11 февраля он упал с 64,1% до 61,9%.
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