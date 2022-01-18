В Татарстане по нацпроекту в 2022 году планируют обновить более 85 км дорог

На региональной сети и в городских агломерациях Татарстана в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать более 85 км дорог, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



В Казанской агломерации выполнят ремонт 32 км дорог. В том числе обновят улицу Четаева — от Бондаренко до Абсалямова, проспект Фатыха Амирхана — от улицы Маршала Чуйкова до Михаила Миля.

20 км дорог хотят отремонтировать в Набережночелнинской агломерации — в программу вошли реконструкция автомобильной дороги по улице Гостева, на участке от улицы Аэродромной до Батенчука, в Набережных Челнах и капитальный ремонт автодороги Муслюмово — Саклов-Баш — Юлтимерово в Сармановском районе.

В Нижнекамской агломерации ожидается ремонт на проспекте Химиков, на участке от улицы Корабельной до Южной, а еще на улице Корабельной, от перекрестка проспект Химиков — Корабельная до жилого дома 52 по ул. Корабельной.

В региональной сети отремонтируют 30 км дорог, в том числе «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье в Апастовском районе, Альметьевск — Муслюмово в Муслюмовском районе.

По нацпроекту продолжится строительство крупных дорожных объектов: в Казани дублера Горьковского шоссе, улицы Меховщиков на участке от улицы Магистральной до Девятаева и участка от улицы Технической до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подвели итоги национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2021 год.

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирована до 2024 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что этот проект может быть выполнен на год раньше, к концу 2023 года, за счет дополнительных бюджетных средств.

Маргарита Головатенко