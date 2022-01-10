На ремонт дорог в Нижнекамском районе выделили 1 млрд рублей

В 2022 году на ремонт дорог в Нижнекамском районе выделят 1 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин.

На эти средства продолжат ремонт участков автомобильных дорог по ул. Вокзальной, ул. Корабельной, пр. Строителей. Программа по приведению в нормативное состояние дорожно-уличной сети Нижнекамска и населенных пунктов Нижнекамского района будет реализовываться и в этом году. Одна из программ в этом направлении — федеральная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 480 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Дополнительно в этом году на ремонт дорог в Нижнекамском муниципальном районе президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил выделение 1 млрд рублей. Такая поддержка республики, безусловно, станет одним из самых значимых вкладов в обновление дорожной сети, — передает слова Муллина пресс-служба администрации района.



Сегодня стало известно, что на ремонт дорог в Набережных Челнах в этом году потратят более 2 миллиардов рублей.



Татьяна Леухина