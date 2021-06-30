Ямы на дороге, на которые нижнекамцы пожаловались Путину, устранят в следующем году

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Ямы на дороге, на которые жители Нижнекамска сегодня пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, устранят в 2022 году. Речь идет об участке улицы Чабьинской.

«Ремонт дороги протяженностью 0,63 км (от пр. Вахитова до ул. Спортивной) включен в предварительный план дорожных работ программы «Ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и городов Республики Татарстан», — сообщили в пресс-службе главы Нижнекамского района РТ.

Отметим, жители Нижнекамска замерили глубину ям: в некоторых местах она достигает 25 см. Путин в ответ на это заявил, что проблема дорог давно известна и на слуху.

Татьяна Демина