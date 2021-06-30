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Жители Нижнекамска пожаловались Путину на ямы на дорогах

15:33, 30.06.2021
Жители Нижнекамска пожаловались Путину на ямы на дорогах
Фото: скриншот

Жители Нижнекамска пожаловались президенту России Владимиру Путину на ямы на дорогах. В ходе прямой линии с главой государства ведущие обратили внимание на проблему дорог.

Жители города даже замерили глубину ям: в некоторых местах она достигает 25 см.

Фото: скриншот

Путин отметил, что проблема дорог давно известна и на слуху.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию прямой линии.

ОбществоВластьИнфраструктураАвто Татарстан
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