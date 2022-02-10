Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Переговоры до сих пор ведутся, в открытом и закрытом режимах.

— Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

В конце января посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона и НАТО. Издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. Из документов следует, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтверждал подлинность ответов. Путин ранее отмечал, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ по гарантиям безопасности.



Татьяна Леухина