Путин: США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ по гарантиям безопасности. Об этом свидетельствует ответ американской стороны. Такое мнение лидер РФ выразил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

— Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, — сообщил российский президент.

Фото: kremlin.ru

По его словам, в их числе недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения около границ России и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, передают «РИА Новости».

В прошлом месяце российское Министерство иностранных дел обнародовало проект соглашения РФ и НАТО о гарантиях безопасности, согласно которому Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. На прошлой неделе посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона и НАТО.



Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовности американской стороны продолжать обсуждать вопросы безопасности с Россией. Обмен мнениями также может происходить с участием союзников и партнеров.



Диана Жиленкова