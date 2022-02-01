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Путин: США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности

20:21, 01.02.2022
Путин: США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ по гарантиям безопасности. Об этом свидетельствует ответ американской стороны. Такое мнение лидер РФ выразил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

— Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, — сообщил российский президент.

Фото: kremlin.ru

По его словам, в их числе недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения около границ России и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, передают «РИА Новости».

В прошлом месяце российское Министерство иностранных дел обнародовало проект соглашения РФ и НАТО о гарантиях безопасности, согласно которому Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. На прошлой неделе посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона и НАТО.

Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовности американской стороны продолжать обсуждать вопросы безопасности с Россией. Обмен мнениями также может происходить с участием союзников и партнеров.

Диана Жиленкова
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