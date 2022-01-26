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В МИД России поступил ответ США на гарантии безопасности

19:48, 26.01.2022
В МИД России поступил ответ США на гарантии безопасности
Фото: pixabay.com

Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Салливан прибыл с двумя документами — от США и НАТО.

Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс параллельно с США отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе.

Вчера официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что администрация США не будет идти России на уступки в вопросах безопасности.

Проект гарантий МИД России опубликовал 17 декабря 2021-го. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.

Татьяна Леухина
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