В США подтвердили подлинность попавших в СМИ ответов на предложения России по безопасности

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. Полный текст его опубликовала испанская газета El País.



— Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями, — рассказал представитель военного ведомства.

Фото: wikimedia.org

По словам Кирби, Соединенные Штаты расположены к переговорам с Россией на основе принципа взаимности, передает ТАСС.

Об утечке данных стало известно сегодня. Ответ НАТО поместился на четырех страницах, ответ США — на пяти. Из обнародованной информации следует, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с РФ документа по вопросам безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать утечку данных. По его словам, российская сторона ничего не публиковала.



В декабре МИД России обнародовал проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности, согласно которому Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников.



Диана Жиленкова