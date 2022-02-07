Бастрыкину разрешили возбудить дело против экс-председателя райсуда в Татарстане

Фото: vs.tat.sudrf.ru (2019 год, вручение удостоверения председателя райсуда Набиеву — справа)

Статус подозреваемого может получить в ближайшее время бывший глава Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана Ирек Набиев. Сегодня в Москве Высшая квалифколлегия судей страны дала согласие на его уголовное преследование. Об этом сообщает Legal.report в своем телеграм-канале.



На заседании ВККС РФ рассматривались представления руководителя СКР Александра Бастрыкина по нескольким оступившимся представителям Фемиды. В отношении Набиева следователи накопали больше всего — аж на 11 эпизодов уголовного дела, начиная с мошенничества в особо крупном размере и подстрекательства к превышению должностных полномочий и заканчивая похищением человека и незаконным оборотом наркотиков.

Сам судья в отставке на заседании не присутствовал. Его интересы представлял адвокат.

Как уже писало «Реальное время», большая часть тех же обвинений предъявлена племяннику отставного судьи — Денису Набиеву, а также еще двум челнинцам Альберту Зарипову и Марселю Салахову. Вину они не признают. В отличие от бывшего водителя Ирека Набиева — челнинского бизнесмена Алексея Кайманова, которого в январе Верховный суд Татарстана приговорил к 6,5 года колонии строгого режима.

По версии СК, в 2017 году ради завладения 76,8 млн рублей на счете фирмы «Кишер» участники преступной группы по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли три попытки смены директора этой организации Вячеслава Утробина путем предоставления фиктивных документов на перерегистрацию. Третья попытка — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной.

Силовики считают, что Утробина накачали наркотиками и похитили его паспорт, куда вклеили фотографию... Кайманова. И пока настоящий директор находился в изоляции, подставной добился изменений руководителя в ЕГРЮЛ, и группа получила доступ к счету фирмы «Кишер».